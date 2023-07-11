南非約翰內斯堡罕見降雪　2012年以來首見

南非約翰內斯堡（Johannesburg）週一（7月10日）罕見降雪，氣象部門指是2012年以來首見，警告道路或因此封閉，且低溫恐對民眾構成危險。



約翰內斯堡居民週一起床時發現，屋頂上和花園都覆蓋一層薄薄的雪。有幼兒園的孩童興奮揉著雪球，並試著用舌頭捕捉雪花，有些孩子從來沒看過雪。據指出，約翰內斯堡及周邊地區週日晚上降至攝氏0度以下，是2023年迄今為止最冷的夜晚。

南非氣象局（South African Weather Service）資深氣象預報員莫佛肯（Puseletso Mofokeng）表示，上次看到降雪已在2012年。 莫佛肯表示，約翰內斯堡所在的豪登省（Gauteng）南部各地皆通報下雪，而且預計會持續一整天，東開普省（Eastern Cape）、瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）的高海拔區域也有降雪情形。

約翰內斯堡海拔超過1,700公尺，且目前正值南半球隆冬。但降雪在這座城市依然罕見，莫佛肯指出，在2012年之前，1996年也下過大雪。

當局警告，低溫恐對民眾構成危險。 除因許多南非家庭沒有應對寒冷天氣的設備，該國目前還處於有史以來最嚴重的能源危機，斷電問題頻仍。