北約峰會｜澤連斯基：料將提供烏克蘭入盟明確道路

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在北約（NATO）峰會召開前夕說，烏克蘭將會成為北約的一員，並期待峰會將為烏克蘭提供正式加入北約的「算法」（algorithm）。



路透社報道，澤連斯基星期一（7月10日）在每晚的例行影片講話中說：「我們還在研究措辭，即確認具體的措辭，但我們已經了解烏克蘭將加入北約的事實……我們正努力使獲得成員資格的算法盡可能清晰和快速。」

北約峰會將從星期二（11日）起在維爾紐斯（Vilnius）召開。北約成員國領導人在會上料將尋求克服烏克蘭加入北約問題上的分歧。

外交官員稱，上述分歧正在縮小。雖然北約成員國同意基輔不能在戰爭期間加入北約，但他們對於戰後烏克蘭加入北約的速度和條件上存在分歧。

歐洲的一名外交官則告訴路透社，北約仍在擬定一個聯合框架，為基輔的長期安全保證鋪平道路，並可能在本週北約峰會結束時宣布有關消息。報道也說，有關談判的重點還包括烏克蘭加入北約需要滿足哪些條件，以及如何跟蹤其進展。

不過，美國和德國等則對烏克蘭加入北約持謹慎態度，它們擔心任何可能將北約捲入與俄羅斯發生直接衝突的舉動，並可能引發全球戰爭。

一名美國官員透露，美國總統拜登（Joe Biden）將在北約峰會上，與澤連斯基進行一對一會談。

本文獲《聯合早報》授權轉載

