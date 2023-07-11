北約秘書長：中國正從莫斯科的軍事失敗中汲取教訓

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌發表文章，表示中國正從「莫斯科的軍事失敗」，以及國際社會對俄烏戰事的反應中汲取教訓。他指出，今年初訪問日本和韓國時，兩國領導人顯然擔心今天在歐洲發生的事情，明天可能會在亞洲發生。



斯托爾滕貝格在文章中指，北京正關注俄羅斯為侵略烏克蘭所付出的代價和回報，又指北京正威脅鄰國和欺凌其他國家，並試圖控制北約（NATO）成員國的關鍵供應鏈和基礎設施。他認為，中國政府在國外採取與日俱增的脅迫行為，都對北約的安全、價值觀和利益構成挑戰。 北約必須認清有關挑戰，不能以安全利益換取經濟利益。

斯托爾滕貝格並對俄羅斯的侵略模式表示擔憂 ，認為不能排除對西方聯盟發動攻擊的可能性。北約必須繼續加強和投資防禦。在立陶宛的北約峰會上，他指烏克蘭將獲得北約成員國的明確支持。

斯托爾滕貝格強調，北約並不將中國視為對手，北約必須繼續與北京合作應對當今的全球挑戰，包括核擴散和氣候變化。他又敦促北京向俄方發揮影響力，以結束俄烏衝突，而不是加強與俄羅斯的經濟、外交和軍事合作。