澳洲恐怖工業意外：少女果汁廠打工　頭髮捲進機器整片頭皮被扯下

前來澳洲打工、名為特拉達菲爾（Alexandra Trandafil）的女子2020年在澳洲飲品製造商Nippy's的廠房工作，期間發生工業意外。她的頭髮意外捲進運輸帶中，整片頭皮被扯下。



這份工作對當時18歲的她來說，是第一份全職工作。她趁空檔年（Gap Year）出國打工存錢，之後用來去旅行。豈料計劃不但無法實行，更讓她在鬼門關走了一遭。

前來澳洲打工、名為特拉達菲爾（Alexandra Trandafil）的女子2020年在澳洲飲品製造商Nippy's的廠房工作，期間發生恐怖工業意外。她的頭髮意外捲進運輸帶中，被扯下大片頭皮。圖為Nippy's一廠房內部照片。（Nippy's網站）

發生意外的是Nippy's位於南澳州里弗蘭（Riverland）懷克里（Waikerie）的廠房。

她的主要工作是排除輸送帶上的堵塞情況，以及撿起自運輸帶掉落的水果。她2020年11月12日準備撿水果時頭髮意外捲入運輸帶中，她的頭皮被整片扯下。

南澳州僱傭法庭副庭長在事件調查結果中寫道：「她以為自己快要死了。」

接報到場的救護員須從機器中取出她的頭皮。可惜的是，她雖被緊急送院，但醫生施生的手術只能為她重新接上部份頭皮。

公司一名總監在意外發生後致電她爸爸道歉。此外公司隨即檢查機器周圍的安全程序，以及向支付6萬美元，作為賠償以及讓她到阿德萊德（Adelaide）接受治療的旅費。

公司因此事被指控違反健康安全法，公司認罪。案件判決出爐時法官稱此事本可預防，公司卻未能向員工提供安全的工作環境。Nippy's須繳付12萬澳元（約62.8萬港元）罰款以及法律費用。

特蘭達菲爾在意外發生3年後仍在接受治療，而且還將繼續。她本來充滿希望的未來已被永久改寫。她脫髮和疤痕組織問題的困擾將是永久的。此外她承受極大心理創傷，還有因殘疾與毀容陷於痛苦，這些都將伴隨終生。