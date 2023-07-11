氣候研究：歐洲2022年近6.2萬人死於夏季熱浪

研究顯示，歐洲2022年的夏季熱浪造成超過6.1萬人死亡。研究員呼籲採取更多措施，防範未來幾年預計出現的更致命熱浪。



法新社報道，國際學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）星期一（7月10日）刊登上述研究報告。

研究估計，2022年5月30日到9月4日，歐洲約有61,672人的死因與高溫有關。其中，去年7月18日到24日出現一場特別嚴重的熱浪，導致超過11,600人身亡。這項研究利用了2015年至2022年間，歐洲35個國家的氣溫和死亡率數據，涵蓋5.43億人口。

研究結果表明，20年來歐洲為適應一個更炎熱的世界所做的努力，跟不上全球暖化的步伐。

研究還顯示，法國2022年夏季的氣溫同之前的夏季平均氣溫比較上升幅度最大，上升了2.43攝氏度；意大利因高溫死亡人數最多，為1.8萬多人。死於熱浪的大多是80歲以上的年長者。

圖為2023年6月25日，一群到訪西班牙龍達市中心的遊客聚集在樹蔭下，躲避熱浪下的猛烈陽光。（路透社）

該研究的主要作者、巴塞羅那全球衞生研究所（ISGlobal）的研究教授巴勒斯特爾（Joan Ballester）說：「在一個理想的社會裡，不應該有人死於高溫。」

報道指出，2023年夏天的情況預料會更糟，因為除了氣候變化，世界各國4年來首次將在夏季過渡到厄爾尼諾現象（El Niño），這將為全球許多地方帶來高溫天氣。

研究估計，除非採取有效措施保護人們免受氣溫上升的影響，到了2030 年，歐洲平均每年夏天將有超過6.8萬人因高溫死亡。

世界氣象組織（WMO）說，初步數據顯示，7月第一週是全球有記錄以來最熱的一週，陸地和海洋溫度都創下新高紀錄，這對生態系統和環境具有潛在的破壞影響。

世界氣象組織氣候服務主任休伊特（Christopher Hewitt）說，預計厄爾尼諾現象將進一步加劇陸地和海洋的熱浪，導致更極端的溫度和海洋熱浪，這些影響將持續到2024年，這對地球來說是令人擔憂的消息。

本文獲《聯合早報》授權轉載

