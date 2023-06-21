喜馬拉雅冰川世紀末恐融75%　威脅亞洲2.4億人

根據國際山地綜合開發中心（International Centre for Integrated Mountain Development）6月20日發布的研究報告，2011年到2020年，亞洲興都庫什喜馬拉雅地區（Hindu Kush Himalayan）的冰川消失的速度比前一個10年快65%。



以加德滿都為基地的ICIMOD指出，冰川體積或會因全球暖化而在本世紀末削減多達75%，對2.4億居於喜馬拉雅地區的人構成危險的洪水和缺水問題。

報告稱生活在喜馬拉雅地區的2.4億人以及生活在發源於山區的12條河流下游的16.5億人的淡水供應也將受影響。

研究主要作者韋斯特（Philippus Wester）說：「我們正在失去冰川，100年後我們就會失去它們。」

根據報告，當全球平均氣溫比工業化前水準升高攝氏1.5度或2度，整個地區的冰川將在2100年之前消融30%到50%。

全球均溫升高3度時，喜馬拉雅山脈東部（包括尼泊爾和不丹）的冰川將失去75%的冰。若全球均溫升高4度，這個數字會增至80%。

這地區的冰川是多個重要河流系統源頭，包括恆河、印度河、黃河、湄公河和伊洛瓦底江（Irrawaddy River）等。