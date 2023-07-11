北約峰會｜瑞典加入北約　設立東京辦事處　這次議題還有什麼？

北約峰會於立陶宛維爾紐斯舉行，據指美國總統拜登（Joe Biden）可能在峰會期間，分別與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會面，討論包括俄烏戰事、烏克蘭及瑞典加入北約等議題，而這些都是這次峰會的焦點。



烏克蘭加入北約

澤連斯基近日前往歐洲及波羅的海等國，尋求讓烏克蘭加入北約的支持。東歐國家表示應在峰會上向基輔提出路線圖，許多國家支持英國的提議，允許烏克蘭繞過加入北約前必須通過的「會籍行動計畫」（MAP）。

拜登在7月9日一個訪問節目中，表示同意為烏克蘭加入北約舖平道路，但稱要加入北約國家必須「滿足民主化等一系列議題的所有條件」。對於是否讓處於戰爭中的烏克蘭加入北約，拜登稱各國未能達成一致。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）已明確表示，在衝突持續的情況下，基輔將不會成為北約的一部分，峰會將不會對烏克蘭發出正式邀請。

圖為7月10日，立陶宛維爾紐斯。北約峰會舉行前夕，土耳其與瑞典達成協議，埃爾多安決定支持瑞典瑞典加入北約。（Reuters）

瑞典加入北約

過去土耳其因不滿瑞典在庫爾德工人黨的立場，一直拒絕讓瑞典加入北約。直到10日經多方斡旋終於達協議，土耳其支持瑞典加入北約，條件是讓土耳其重啟加入歐盟程序。

土耳其多年致力加入歐盟，但因人權及政治等問題已實際遭攔置。土耳其這次以入歐作為支持瑞典入北約的交換條件，雖然歐美領袖否認利益交換，但北約已證實瑞典將積極協助重啟土耳其入歐盟程序。

在獲得土耳其支持下，已消除瑞典加入北約的最後障礙，相信有關議案可在這次峰會上獲得通過。

在東京設置北約辦事處

日本首相岸田文雄將參與這次峰會。內閣官房長官松野博一7日表示，岸田將藉此機會表明「印太地區和歐洲的安全密不可分」，要求北約加強在印太的參與，以應對中國在印太影響力。

日本雖表明不願成為北約成員國，但對設立東京北約聯絡辦事處抱積極態度。北約內部則對此意見分歧，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在7日向北約秘書長史托騰柏格傳達了反對意見，法國當局表示「北約是以北大西洋地區為對象的組織，條約的條文也規定了其範圍。出於該原則的理由，法國並不贊成。」

設立聯絡辦事處必須得的到北約全體成員國的一致同意，預料開設東京辦事處會出現困難。日經亞洲引述有相關人士指出，東京辦事處是一個「優先級別較低」的議程項目，雖然預料會在會上討論，但相關協調可能會推遲到秋季或更晚。