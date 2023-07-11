王毅代秦剛出席東盟外長會　中國外交部：期待通過會議凝聚共識

中國外交部7月11日宣布，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅將出席13至14日舉行的東盟外長系列會議，外長秦剛則因健康原因未能出席。外交部發言人汪文斌稱，期待通過會議凝聚共識，促進地區和平穩定繁榮。



汪文斌表示，在當前全球經濟增長放緩、地緣衝突等挑戰突出背景下，東亞形勢總體保持穩定，地區經濟持續回升向好，區域經濟一體化進程持續推進，中國與地區國家關係保持發展勢頭，特別是中國東盟全面戰略夥伴關係高水平運行，友好合作持續深化拓展，有力帶動整體東亞合作。

他指東亞合作系列外長會是增進互信、促進合作的平台，中方期待通過此次會議更多凝聚共識，為9月東亞合作領導人會議做好政治和成果準備，促進地區和平穩定繁榮。

汪文斌說，中方將同地區國家一道，堅定支持東盟團結和共同體建設，進一步弘揚《東南亞友好合作條約》宗旨原則，共同維護地區規則秩序；用好區域全面經濟夥伴關係（RCEP）全面生效契機，促進區域產業鏈供應鏈穩定暢通，攜手打造地區增長中心；踐行真正的多邊主義，推動開放的區域主義，妥善處理熱點敏感問題，促進地區和平穩定，維護東亞合作正確方向。