中日韓合作國際論壇｜為什麼致辭的是王毅而不是秦剛？

2023年中日韓合作國際論壇7月3日在中國山東青島舉行。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在論壇上致辭，韓國外長朴振和日本外相林芳正也分別發表視頻致辭。

朴振在講話中向王毅發出邀請，稱「如果訪問首爾，我們一起攀登北漢山，並下山品嚐炸醬麪。」隨後，王毅在致辭中感謝朴振外長邀請他一起攀登首爾北漢山，「我也再次邀請他到山東，一起登泰山，登泰山觀天下。拓展我們的視野，明確我們努力的方向。」

中日韓合作國際論壇前身為2011年由韓國外交通商部和世宗研究所在韓國首爾舉辦的「2011中日韓國際學術研討會」。從2012年起，中日韓國際學術研討會更名為「中日韓合作國際論壇」，並由中日韓合作秘書處主辦。從2014年開始，論壇輪流在韓、日、中三國舉辦。

2023年7月3日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在青島出席2023年中日韓合作國際論壇開幕式並致辭。（中國外交部）

2018年之前，該論壇舉辦時中日韓三國出席該論壇的大多為大使、卸任官員或者學界人士。2017年論壇在在韓國首爾舉行，除了中日三國外交使節，中國公共外交協會會長李肇星（曾任中國外長）等在論壇上發表賀詞和主旨演講。2018年論壇在日本舉行，中國前國務委員戴秉國發表主旨演講。

轉折點發生在2019年，當年中國舉辦論壇，中國時任國務委員兼外長王毅出席論壇開幕式並致辭。當時除了日韓兩國駐華大使出席了論壇，日本前內閣官房長官河村建夫、韓國前國會議長丁世均也出席了活動。

2021年和2022年的論壇分別在韓國和日本舉辦。中國時任國務委員兼外交部長王毅、日本外務大臣林芳正、韓國外交部長朴振均為論壇開幕致賀。

如果按照2019年以來的慣例，若日韓外長分別為論壇致視頻賀辭，中國參加會議的對等官員應該是中國外長。王毅中共二十大後從國務委員兼外長的職位升任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任。此次為什麼是王毅出席開幕式並致辭而不是中國現任國務委員兼外長秦剛？為什麼韓國外長直接邀請的是王毅而不是秦剛？

2023年7月3日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在青島出席2023年中日韓合作國際論壇開幕式。（中國外交部）

分析認為，造成這種局面的原因有兩種可能。

一是中國外交領域正在發生深刻政治變革。

前不久中國通過的《對外關係法》將中國對外關係的各層級職權規定的很清楚。中央外事工作領導機構負責對外工作的決策和議事協調，中國外交部依法辦理外交事務。中共建政後，自周恩來開始，中國總理和外長在外交上的角色相當突顯，而未來，中國國家主席和中央外辦主任對外交的主導將會是主軸。王毅出席相關活動，或許是全新外交政治生態下的新常態。

二是中國在用高規格的外交重視提高中日韓三國的合作水平。

中日韓三國人口總和佔全球五分之一，GDP之和超過全球總量的四分之一。中日韓合作的重要性不言而喻。而日韓是美國在亞太盟邦關係的基石。中國非常清楚目前中韓關係中日關係的困難所在——美國對韓日的拉攏。王毅出席相關活動是中國希望通過中日韓合作破局。且王毅曾任中國駐日本大使，在東北亞事務上擁有話語權，熟知相關問題，便於開展工作。

2019年王毅以國務委員兼外長的身份出席中日韓合作國際論壇開幕式，此後2021年、2022年以及2023年才有日韓外長向論壇致辭。王毅此番以全新的身份亮相論壇，未來會不會引發日韓兩國出席論壇的官員規格跟進提升未可知。