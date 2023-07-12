俄防長：倘美向烏供應集束彈　俄軍將以「類似」武器回應

撰文：蕭通
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俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）週二（7月11日）表示，如果美國向烏克蘭提供集束彈，俄方將被迫向烏軍使用「類似」武器作為回應。紹伊古表示，俄羅斯擁有集束彈藥，迄今為止沒有在軍事行動中使用它們，但相信比美國的更有效。

美國上星期宣布將向烏克蘭提供集束彈，這種爆炸性武器通常會在大範圍內釋放大量小型炸彈，已被包括英國和日本在內的100多個國家禁用。英國、加拿大和德國等美國親密盟友，均表示反對美國向烏提供集束彈。

法國料向烏克蘭提供50枚暴風之影導彈

另外，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11日表示，法國將向烏克蘭提供長程導彈。法國外交消息稱，法國會提供50枚由歐洲導彈集團（MBDA）生產的「暴風之影(SCALP)」巡航導彈，會從法國現有的軍火庫存提供。

「暴風之影(SCALP)」巡航導彈是一款英法聯合研發的武器，擁有西方迄今援烏武器當中最遠射程、可達250公里，英國5月已宣布會供應一批這款武器。

據路透社報道，法國已開始向烏克蘭供應此型導彈，並得到基輔承諾，這些導彈將僅在烏克蘭「國際公認邊界」內使用。法新社報道，首批暴風之影導彈已抵達烏克蘭境內。

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