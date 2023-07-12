北約峰會第2天：澤連斯基列3大目標　G7稱與烏磋商長期安全承諾

北約峰會繼續在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開，在7月12日踏入第2天，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）談到這次赴會有3大目標。另一方面，G7國家領導人發表援烏聯合聲明，表明會與烏克蘭磋商，訂出具體、長期的安全承諾。



澤連斯基12日在峰會期間向傳媒講述烏克蘭的3大優先目標，包括獲得盟國對烏克蘭的武器援助方案、加入北約的邀請及有關安全措施（security measures）的承諾。

在有關加入北約的議題上，他稱希望向各方達成共識，獲得理解，「今天我們聽到、了解的是，至安全措施容許時，我們將收到邀請，所以我想與合作夥伴討論所有這些事情。」

美國總統拜登（左）、烏克蘭總統澤連斯基（中）、加拿大總理杜魯多（右）2023年7月12日在立陶宛出席北約峰會（Reuters）

G7國家領導人也在12日發表聯合聲明，講述正與烏克蘭就安全承諾啟動磋商，「我們將與烏克蘭就具體、雙邊、長期的安全承諾和安排展開合作。」

聲明談到要支持進一步發展烏克蘭的國防工業基地、支援烏克蘭軍隊的訓練和訓練演習、情報共享與合作、支持網絡防禦、安全和彈性的措施等，又指要加強烏克蘭的經濟穩定程度和復原力，包括通過重建的努力，去製造有利於促進烏克蘭經濟繁榮的條件。

聲明並指要為烏克蘭提供技術和財政支持，使烏克蘭能夠繼續實施有效的改革議程，支持其推行良好管治。