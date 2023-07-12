北約峰會聯合公報15次提中國　談及核武與俄羅斯

北約峰會（NATO Summit）在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行期間，各成員國的領導人7月11日發表北約峰會聯合公報。這份公報15次提到中國，2度稱中國政策對北約利益、安全和價值觀構成挑戰，又提到中國核武政策及與俄羅斯關係。



批評中國脅迫政策

聯合公報指，這次北約峰會達成90項共識，當中5大段篇幅都在談中國。這31名國家領導人率先指控中國「明確的雄心和脅迫政策挑戰我們的利益、安全與價值」，認為中國「致力顛覆以規則為基礎的國際秩序，包括太空、網絡和海洋領域」，卻又稱仍對與中國進行具建設接觸持開放態度，以維護北約安全利益。

中方對此表示：「北約峰會公報連篇累牘，老調重彈，充斥着冷戰思維和意識形態偏見。公報涉華內容罔顧基本事實，肆意歪曲中方立場和政策，刻意抹黑中國，我們對此堅決反對和拒絕。」

要求中國譴責俄羅斯

公報談及中國與俄羅斯之間不斷加深的戰略夥伴關係，認為這是在「試圖削弱基於規則的國際秩序」，與北約價值觀和利益背道而馳。

北約呼籲中國就烏克蘭戰爭譴責俄羅斯並避免向俄羅斯提供任何致命武器援助。

批評中國核武不透明

聯合公報還指責，中國正迅速擴大核武庫並使其多樣化，擁有更多彈頭和大量先進的運載系統以建立三位一體的核打擊能力，同時在核軍備控制或降低風險方面誠意不足，也未有具意義的透明度，有損《不擴散核武器條約》的目標。

承諾各盟友同意且條件滿足就邀烏克蘭入盟

各成員國領導人一致認為，烏克蘭的未來取決於北約。公報指，當各盟友同意且條件滿足時，將能夠邀請烏克蘭加入聯盟。聲明未如烏克蘭期望，即北約於峰會期間邀其加入，也沒有提出具體時間表。

批准自冷戰結束最全面區域防禦計劃

北約成員國批准冷戰結束以來北約最全面的區域防禦計劃，計劃把30萬部隊置於高度戒備狀態之下，又承諾本國國防支出至少佔國內生產總值（GDP）2%。