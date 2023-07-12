中俄及印尼外長三方會談　王毅稱各國需加強協作應對挑戰

東盟系列會議在印尼舉行期間，中國、俄羅斯、印尼7月12日在雅加達舉行三方會晤。中央外辦主任王毅、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）出席。



王毅表示，當今世界百年變局加速演進，世界經濟復甦乏力，地緣局勢緊張加劇，但求和平、促發展、謀合作的潮流不可阻擋，世界多極化、經濟全球化、國際關係民主化仍是大勢所趨。各國迫切需要加強團結協作，踐行真正的多邊主義，共同應對風險挑戰，攜手構建人類命運共同體。中國、俄羅斯和印尼同為新興市場代表和二十國集團重要成員，開展交流合作符合三國共同利益，有助於推動多邊主義進程，促進地區和平穩定。作為東盟對話夥伴，中方支持以東盟為中心的區域合作架構，支持東盟各國牢牢把握東亞合作正確方向，加快建設東盟共同體。

俄羅斯外長拉夫羅夫和印尼外長蕾特諾介紹了對當前國際和地區形勢的看法，認為此次會晤是三方對話交流的有益嘗試，展現了三方對維護東盟中心地位和東盟方式的共識，將繼續就此保持溝通。三方還就糧食、能源安全交換了看法，認為應完善全球治理，確保供應鏈暢通，保障發展中國家糧食能源安全。