聯合國：去年全球飢餓人口7.35億　較疫情前增1.22億人

聯合國週三（7月12日）表示，2022年全球估計有6.91億至7.83億人面臨飢餓，中位數約為7.35億人，比2019年新冠疫情前增加1.22億人，威脅到2030年前消除飢餓的全球目標。



聯合國糧農組織（FAO）發表年度《世界糧食安全和營養狀況》（SOFI）報告稱，隨着許多國家從疫情中經濟復蘇，飢餓率多年來的上升趨勢趨於平穩，但烏克蘭戰爭及其對糧食和能源價格的壓力，令情況惡化。

報告指出，雖然南美洲和亞洲大部份地區的饑荒人數有所減少，但在加勒比地區、西亞和非洲，飢餓現象正在加劇。去年挨餓的人數，估計比2019年增加1.22億人。報告預計，到2030年將有6億人長期食物不足。

報告認為，衝突、極端氣候和經濟放緩下行等問題日趨嚴峻，健康膳食成本不斷攀升和不平等加劇，因此必須採取果斷行動，增強應對上述不利因素的韌性，以如期實現可持續發展目標。

國際援助組織「美慈組織」（Mercy Corps）的食物系統總監穆根亞（Kevin Mugenya）表示，為了改變這一趨勢，各國必須將人道主義援助，與加強地方食品供應鏈結合起來。