聯合國機構：阿富汗逾半人口將面臨突發性饑荒

聯合國10月25日發布的一份最新評估顯示，乾旱、衝突、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和經濟危機帶來的綜合衝擊，使阿富汗一半以上的人口面臨創紀錄的嚴重飢餓。聯合國稱，阿富汗僅5%人口每日有足夠食物。



報告稱2,280萬人的生活、生計以及獲取糧食的機會將受到嚴重影響。

這份由聯合國糧食及農業組織和世界糧食計劃署共同牽領展開的最新分析顯示，自4月份的評估以來，面臨嚴重飢餓狀況的阿富汗人數激增37%。

在那些面臨飢餓風險的人中，有320萬名5歲以下的兒童，預計他們2021年年底前罹患急性營養不良。

圖為2021年10月19日，走在阿富汗喀布爾卡特薩基清真寺外的人群。（AP）

糧食署和聯合國兒童基金會9月已警告，如不立即進行挽救生命的治療，100萬兒童有可能死於嚴重的急性營養不良。

計劃署指阿富汗毫無疑問是人道危機在全球最嚴峻的地方，形容是處於災難倒數階段。世界糧食計劃署執行主任比斯利（David Beasley）稱，阿富汗的糧食安全保障幾乎已崩潰。

塔利班組織在8月中起在阿富汗掌權後，多國政府正在評估與應以什麼形式與塔利班打交道，故數以十億計美元的援助未能動用（佔該國本地生產總值40%），以及近100億美元的中央銀行資產被凍結，令阿富汗經濟更動蕩，亦難以應對國內民眾迫切需求。

英國《衛報》25日稱，以喀布爾為例，乞丐在市內隨處可見。市中心可見有兒童追在途人身後，只為乞求他們施捨一塊麵包。