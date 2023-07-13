美國駐北約大使：北約不會向印太地區東擴

美國駐北約大使史密斯（Julianne Smith）表明，北約（NATO）不會向印太地區東擴。



為期兩天的維爾紐斯北約領導人峰會剛剛落幕，美駐北約大使史密斯星期三（7月12日）在峰會期間接受美國之音（VOA）採訪時說，美國在界定北約與印太地區接觸的界限，正在與印太盟友推出「量身定製的合作夥伴項目」；而北約對中國在該地區構成的挑戰感到關注，並不意味着聯盟有意邀請亞洲國家加入。

史密斯說：「我們正在打破美國的大西洋盟國和太平洋盟國之間的障礙，以應對網絡安全、新興與顛覆性技術、海上安全等共同挑戰。在一系列問題上，我們可以相互學習，而無需將印太地區的任何國家正式納入聯盟。」

她指出，北約與日本共同發起的「個別針對性夥伴關係計劃」（ITPP）的倡議，就是加深與印太夥伴關係的一個例子。

圖為日本首相岸田文雄與美國總統拜登（Joe Biden）2023年7月12日在立陶宛維爾紐斯北約（NATO）峰會上交談。（Reuters）

日本首相岸田文雄星期三說，合作將超越傳統的安全領域，進而擴展到網絡、新興與顛覆性技術以及戰略溝通領域。他與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）一道發表講話稱，新的安排是對國際安全環境挑戰的回應。

據稍早之前的報道，北約計劃於2024年在東京設立辦事處，作為北約與韓國、澳大利亞、新西蘭和日本的合作樞紐。但岸田文雄6月表明，日本並無計劃成為北約的「成員或半成員」。

北約的這一構想引起成員國法國的反對。中國也警告北約不要「東進亞太」。

斯托爾滕貝格並未放棄在東京設辦事處的想法，並稱這一問題仍有待討論。

另據法廣網報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）星期三出席維爾紐斯峰會時，再次申明法國反對北約在東京設辦事處的設想。他強調地理概念客觀存在，北約應是北大西洋公約組織，而印太地區不屬於北大西洋，北約在亞太區域沒有這樣的使命。

本文獲《聯合早報》授權轉載

