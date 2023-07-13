拜登稱G7助烏克蘭建強大海陸空防禦　他混淆澤連斯基與普京名字

美國總統拜登（Joe Biden）7月12日稱，七國集團（G7）會助烏克蘭建立強大、能力高的海陸空防禦體系。他12日出席北約（NATO）峰會記者會時，混淆烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的名字。



拜登12日表示：「我們（G7）會助烏克蘭建立強大、能力高的海陸空防禦體系，從而令他們成為區內的穩定力量、並威懾任何和所有威脅。」他指這協議明確顯示，世界上最強大的民主國家對烏克蘭的支持將長時間地持續。

G7國家領導人發表援烏聯合聲明，表明會與烏克蘭磋商，訂出具體、長期的安全承諾。拜登說，在烏克蘭現時捍衛她的自由、重建她的未來時，這是一個強而有力的聲明，是G7對烏克蘭的承諾的有力聲明。他指無論烏克蘭需多久才能做到此事，G7也會一直支持。

澤連斯基：圖為2023年7月12日，烏克蘭總統澤連斯基（圖）在北約峰會期間在立陶宛維爾紐斯與美國總統拜登會面。（Reuters）

拜登12日與澤連斯基會面。拜登稱，他理解澤連斯基面對須及時取得所需援助的問題時的沮喪心情。他向澤連斯基承諾，美國會竭盡所能為他提供他所需要的東西。他說：「我期待，有一天我們會為慶祝烏克蘭正式加入北約而會面。」

澤連斯基表示，他希望感謝「所有美國人」為他的國家提供數十億美元的援助。他說：「你要知道你花這筆錢不僅是為戰鬥，你為我們的生命而花這些錢。」

白宮12日發聲明指，拜登12日與澤連斯基會面時，雙方討論美國準備與烏克蘭就雙邊安全承諾展開談判。聲明稱，他們也已討論美國繼續提供援助，以協助烏克蘭對俄羅斯的反攻行動。

▼拜登混淆澤連斯基與普京名字

拜登叫錯人名

拜登12日出席北約峰會記者會時，混淆澤連斯基與普京的名字。他說：「弗拉迪米爾（Vladimir）和我……我不應用這麼親密的（稱呼）。」他其後發現自己的失誤，於是稱：「澤連斯基先生與我……」

弗拉迪米爾是普京的名字，而澤連斯基的名字是弗拉基米爾（Volodymyr）。