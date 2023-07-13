泰國首相候選人皮塔支持票未過半　闖關國會首輪表決失敗

泰國國會7月13日正在票選下任首相，唯一候選人、前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat，又辯披塔）未能在首輪投票過關。他無法在兩院獲得足夠的的支持。



他獲得323票，未到375票的門檻。泰國國會料在下週進行另一輪投票。到時，皮塔如果再獲提名，他仍能參選。

在兩院合共749席中，皮塔需獲過半數、即最少375票支持，惟前進黨領導的8黨聯盟控制下議院500議席中的312席，意味他需要爭取立場保守的上議院部份議員支持，才能成功拜相。

是次投票有676名議員出席。

圖為泰國前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）2023年6月4日在曼谷參加LGBTQ遊行活動。（Reuters）

路透社及泰國公共電視台（PBS）報道，泰國下議院議長馬他（Wan Muhamad Noor Matha）宣布，皮塔的提名獲302名國會議員支持，他成為唯一的首相候選人。

皮塔在提名前稱，有信心自己可以傾力回應民眾的期望和鼓勵，並會盡力向仍有疑慮的參議院遊說，爭取共識。不過泰自豪黨（Bhumjaithai）則表明，皮塔領導的前進黨有意推動修改「冒犯君主罪」（lèse-majesté），前進黨亦有多名議員涉嫌干犯該罪而被起訴，因此泰自豪黨不會支持皮塔的提名。

泰國大選：前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）2023年5月12日出席競選活動（Getty）

在國會投票選首相前一天發生一段小插曲。泰國選舉委員會在12日宣布皮塔在競選期間持有媒體公司iTV的股份案件交由憲法法院審議。委員會並建議暫停他的議員職務，直到法院在未來3天內決定是否受理此案。

披塔就此警告，希望選委會此舉不是對他進行政治霸凌，因如他受到霸凌，將對國家的官僚制度以及未來的政治管理與規範產生高昂的代價。

皮塔稱目前面臨的問題是他不知如何回答或解釋這一問題，因過去沒有機會參與或澄清相關事宜。他說會繼續保持理智和奮鬥的心態。