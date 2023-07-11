巴育不敵民意退出　泰國可打破軍政干預　還是重返民選政治混亂？

泰國首相巴育（Prayut Chan-ocha）在7月11日宣布退出政壇，擔任看守首相直到新政府成立。巴育自2014年發動軍事政變，上台執政9年至今，他的離去會否讓泰國成功打破軍政干預，或是重返當年民選政治混亂，需有待觀察。



圖為2020年，巴育在曼谷首相官邸與內閣人員的照片。（Reuters）

泰國2013年爆發全國示威，反對時任首相英祿（Yingluck Shinawatra）企圖恢復前首相他信（Thaksin Shinawatra）名譽。反政府的黃衫軍與支持政府的紅衫軍反覆衝突，封鎖曼谷、佔領政府設施。時任陸軍總司令巴育在2014年5月發動政變，推翻英祿政府，結束長達半年的政爭與混亂。

巴育根據政變後頒布的臨時憲法，在同年8月24日就任首相。他承諾上任後舉行大選，但先後因安全問題、泰王逝世等原因延期，直至2019年才舉行大選。巴育透過修改憲法，增加軍方在國會位置，解散受到普遍支持的前進黨，並組建支持自己的政黨參選，繼而成功當選，繼續擔任首相。

大選結束後，泰國觸發長達兩年的反政府示威浪潮，要求巴育下台、改革王室和軍隊，及停止打壓異見人士，示威在新冠疫情的出現後逐漸平息。巴育政府其後被指處理經濟及新冠疫情不力，在2022年更一度引發任期爭議，反對派入稟憲法法院要求釋憲，巴育一度被停職。最終憲法法院裁定巴育任期自2017年修改憲法才開始計算，巴育可留任至2025年。

圖為7月13日，在大選中獲勝的前進黨黨魁皮塔在曼谷謝票。（Reuters）

2023年泰國再舉行大選，巴育人氣已相當低落，軍方支持的泰國人團結建國黨大選失利，在下議院僅獲得36席。即管軍方委員的上議院的250席全數支持巴育，距離當選首相的376席門檻尚有一段距離，巴育已幾乎不可能當選。外界預料在大選勝出，繼承未來前進黨的前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）勝算最大，有望獲推舉出任首相。

前進黨表示，已與包括第2大黨為泰黨在內的其他7黨結盟。在大選中領導為泰黨的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），正是他信的幼女，也就是前進黨支持者所討厭的對象。外界憂慮兩黨在成功踢走共同的敵人軍方後，結盟能維持多久，會重返當年民選政治混亂，需有待觀察。