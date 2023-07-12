泰國國會首相投票前夕　選舉委員會建議憲法法院暫停皮塔職務

泰國議會在投票新首相前夕，選舉委員會宣佈，將前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在競選期間持有媒體公司iTV的股份案件交由憲法法院審議，並建議暫停皮塔的議員職責。



根據泰國媒體PBS報道，委員會7月12日宣佈，已把皮塔在競選期間持有iTV的股份問題案件交由憲法法院審議。當局還建議，憲法法院下令皮塔立即暫停其國會議員的職責，直到法院在未來三天內決定是否受理此案。

選舉委員會當天稱，根據選委會的調查結果，當局認為有充分的證據表明，皮塔在登記成為大選的候選人時，持有媒體公司iTV的4萬2000股份。

選委會說，當局將把案件交給憲法法院，以裁決皮塔是否違反競選法律。「根據泰國憲法，選委會發現有理由終止皮塔的議員資格……此事將交由憲法法院裁決。」

皮塔同日回應高呼選委會的不公正舉動。他說：「選委會沒有傳喚我，我認為這不公平，且應允許我為自己辯護，這有點倉促。事件發生在首相投票前一天，這不應該發生。」

泰國國會將在13日召開兩院聯合議會，推選新一任首相。選委會的這項決定，將為明天的議會增加不確定性。

前進黨針對這項決定作出回應時反指，選委會不遵守自己的規定，違反了泰國《刑法》中第157條的瀆職罪。

前進黨領導的八黨聯盟控制了下議院500個議席中的312席，足以組成執政聯盟，成員政黨也同意提名皮塔為首相候選人。但皮塔要出任首相，須獲得上下兩院750席的過半數（即376票）支持，他還差64票。

本文獲《聯合早報》授權轉載

