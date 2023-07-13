王毅晤美國務卿布林肯　1個月內第2次　東盟外長會場邊會晤

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席在印尼雅加達舉行的東盟（ASEAN）外長會，與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，開始雙邊會談。



王毅與布林肯是在東盟地區論壇（ASEAN Regional Forum，ARF）進行場邊會晤的。論壇由東南亞國家聯盟牽頭，美國、中國、俄羅斯、日本等國特使出席。

路透社13日稱，有人看到他和布林肯在雅加達市中心一酒店的會議室中面對面就座，但沒向媒體發表講話。

經中美雙方商定，布林肯18日至19日訪華。這是5年來首次有美國務卿訪問中國。當時布林肯曾與中國外長秦剛會面。

中國外交部11日證實，秦剛因「健康原因」未能出席東盟外長會，改由王毅代勞。王毅13日至14日赴會。

港媒10日刊文稱秦剛自6月25日在北京會見來訪的多國外長後，消失於公眾視野15天，原因是他確診新型冠狀病毒感染（COVID-19）。他已休養半個月。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席在印尼雅加達舉行的東盟（ASEAN）外長會，與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，並開始雙邊會談。（圖片來源：CGTN記者團微博）

美高官「排隊」訪華

中美高層官員近期互動較頻繁。布林肯訪華後，經中美雙方商定，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2023年7月6日至9日訪華。

中國生態環境部宣布，經中美雙方商定，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）7月16日至19日訪華，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。

在一些被預期會訪華的美國官員中，包括商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）4月7日引述消息稱，美國商務部高級官員在下一週往中國首都北京及上海，為她2023年可能訪華奠定基礎。

2023年7月13日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席在印尼雅加達舉行的東盟+3外長會，與韓國外長朴振會面，兩人親切互動。（Reuters）

王毅較早時出席在雅加達舉行的東盟、日本和韓國官員會議。

東盟與日中韓（東盟+3）外長會議13日舉行後，14日將舉行東盟峰會（East Asia Summit，EAS）外長會議、和包括美中等區域外國家的東盟地區論壇（ASEAN Regional Forum，ARF）。