王毅晤布林肯　籲採實際行動令中美關係重回正確軌道

中國中央外辦主任王毅7月13日在印尼雅加達應約會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。王毅稱，下步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道。



雙方就展開亞太、海上事務磋商等進行積極探討，認為此次會晤是坦誠、務實、建設性的，同意繼續保持溝通。

王毅表示，布林肯6月訪華時，中國國家主席習近平就穩定和發展中美關係提出重要戰略性、指導性意見。他指雙方通過深入坦誠溝通，達成一些共識，最重要的一條就是重回峇里島（Bali）議程，朝着校準中美關係這艘巨輪的航向邁出重要一步。

他指美方需要反思導致中美關係陷入嚴重困難的癥結所在，需要把兩國元首峇里島會晤共識真正轉化為具體行動，更需要把美國總統拜登（Joe Biden）多次作出的一系列承諾切實落到實處。

王毅說，雙方要從具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。他指美方應採取理性務實態度，同中方相向而行，推進中美關係指導原則磋商，拓展外交安全溝通渠道，提升溝通實效，暢通人文交往。

▼王毅晤布林肯的照片

他闡述中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得肆意干涉中國內政，不得損害中國主權和領土完整，停止對華經貿和科技打壓，取消對華非法無理制裁。他說作為具有重要影響力的大國，中美應尊重地區國家努力，支持東盟（ASEAN）中心地位，避免將爭議和複雜因素引入區域合作。

美國務院7月13日稱，布林肯和王毅在印尼舉行的會議上，進行「坦率和有建設性」的對話。