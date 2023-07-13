美國務院：布林肯與王毅會談「坦誠和有建設性」

美國務院7月13日稱，美國務卿布林肯和中央外事工作委員會辦公室主任王毅在印尼舉行的會議，進行「坦率和有建設性」的對話。



美國務院發言人米勒（Matthew Miller）稱：「這次會議是（中美）維持開放溝通渠道的持續努力的一部份，以闡明美國在廣泛問題上的利益，並通過減少誤解和誤判的風險來負責任地管理競爭。」

布林肯在會面中強調維護台海穩定與和平的重要性。

路透社13日稱，有人看到他和布林肯在雅加達市中心一酒店的會議室中面對面就座，但沒向媒體發表講話。

兩人是在東盟地區論壇（ASEAN Regional Forum，ARF）進行場邊會晤。論壇由東南亞國家聯盟帶頭，美國、中國、俄羅斯、日本等國特使出席。

布林肯在接近1個月前訪問中國。經中美雙方商定，他18日至19日訪華。這是5年來首次有美國務卿訪問中國。當時布林肯曾與中國外長秦剛會面。

是次東盟外長會本由中國外交部長秦剛出席。惟中國外交部11日證實，他因「健康原因」未能出席東盟外長會，改由王毅代勞。王毅13日至14日赴會。

港媒10日稱秦剛自6月25日在北京會見來訪的多國外長後，消失於公眾視野15天，原因是他確診新型冠狀病毒感染（COVID-19）。他已休養半個月。