克里：美國不會賠償氣候變化受災國家

即將赴北京重啟氣候談判的美國氣候變化特使克里（John Kerry）表明，無論任何情況，美國都不會向遭氣候變化重創的發展中國家作出賠償。



去年（2022年）在埃及舉行的第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）達成一項協議，各國同意設立一個基金，協助發展中國家應對洪水、風暴和其他氣候變化引發的災難。

路透社報道，曾擔任美國國務卿的克里，星期四（7月13日）在國務院的氣候議程聽證會作證時，被問及美國會不會向這個聯合國基金提供資金。

克里在回答眾議員馬斯特的詢問時說：「不會，無論是什麼情況。」

克里將於7月16日至19日訪問中國，就合作應對氣候變化重啟雙邊會談。克里此行為美中兩國自去年8月以來的首次氣候討論，當時時任美國眾議院議長洛西訪問台灣後，北京方面憤怒地中斷了氣候會談。

2022年11月在埃及舉行的聯合國COP27會議上，美國支持建立一項融資機制，以解決脆弱國家因重大或經常性災害而遭受的「損失和損害」，但這項協議並未具體說明誰將向此基金提供資金或如何發放資金。而美國和其他發達國家推動協議添加一腳註，以排除對負有歷史排放責任的富裕國家或對受災國家進行賠償的觀點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

