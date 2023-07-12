美國氣候問題特使克里7月16日至19日訪問中國

中國生態環境部宣布，經中美雙方商定，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）7月16日至19日訪華，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。



克里將成為繼國務卿布林肯（Antony Blinken）和財長耶倫（Janet Yellen）之後，近期訪華的第3位拜登政府高層官員，這亦是他出任氣候特使以來第3次訪華。

除此之外，此行也是自2022年8月美國時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣引致中方取消會談後，兩國首度重啟氣候談判。

克里上次與中國氣候變化事務特使解振華會面是在2023年1月。

美國《紐約時報》7月6日引述克里稱，他計劃在16日當週展開訪華行程，並與中國氣候變化事務特使解振華及其他「最高級別」官員會面。他受訪時稱，中美是世界上最大的兩個經濟體，也是兩個最大的溫室氣體排放國，必須建立夥伴關係應對氣候變化。

克里表示：「我們需要真誠合作，中國和美國是世上最大的兩個經濟體，我們也是最大的兩個排放國。顯然我們有特殊責任尋求共識。」

美國現任總統拜登（Joe Biden）上台後新增總統氣候特使一職，並由奧巴馬第2任期的國務卿克里（John Kerry）擔任。中國之後任命氣候問題資深人士解振華擔當氣候特使。

克里在解振華上任之前就表示，兩人共事已20載，2015年還合作成功促成《巴黎協定》（Paris Agreement）。

克里和解振華2021年3月共同出席會議，這是拜登就任總統以來兩人首次正式碰面。克里同年4月14日訪問中國、成為拜登上任後首位訪華的高級官員後，9月又再訪華。

他第2次前往中國時中美未能就氣候議題達成協議。克里其後說，美國和中國關係緊張導致他更加難以說服北京加大減排力度。