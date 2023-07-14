法國紅地氈迎莫迪　軍事交易成焦點

印度總理莫迪（Narendra Modi）7月13日起對法國進行為期2天的訪問。法國為莫迪鋪開紅地氈之際，兩國軍事交易成為焦點。



作為巴士底日（Bastille Day，又稱：法國國慶日）閱兵式主賓，莫迪13日抵達巴黎機場時，法國為其鋪好紅地氈，總理博爾內（Elisabeth Borne）親身前往機場迎接。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）14日在愛麗舍宮（Elysee Palace）歡迎莫迪來訪，兩人稍後會一同觀看法國國慶日閱兵式，印度2015年採購的法國製造陣風戰鬥機也會參加表演，飛越巴黎凱旋門（Arc de Triomphe）上空。

兩國元首會先在愛麗舍宮會談，晚上馬克龍在羅浮宮博物館（ Louvre Museum，又譯：盧浮宮博物館）設國宴款待莫迪。

莫迪訪美國：圖為2023年7月13日，法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮歡迎莫迪來訪。（Reuters）

根據印度國防部，印度國防採購委員會13日批准3項提案，允許從法國購買26架陣風戰鬥機和3艘鮋魚級常規潛艇。路透社14稱引述知情人士報道，採購總金額料約8,000億盧比（約762億港元），接近約100億美元。

半島電視台引述分析稱，雖然法國和印度在俄烏戰爭採取不同立場，但這不太可能影響兩國關係的基礎，重點將聚焦印法關係，而歐洲局勢並非真正目標。

總部位於印度新德里的觀察家研究基金會（Observer Research Foundation）資深分析人士喬希（Manoj Joshi）認為，法國把印度視為「其高科技產業的重要市場」，印度則有意提升國防工業合作關係，由目前的裝備轉移，推動至共同發展。