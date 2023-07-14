澳洲外長晤王毅談人權和貿易　關注中國與所羅門群島警務協議

澳洲外長黃英賢在與中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面時，向對方提出了人權和貿易議題，並強調捍衛人權至關重要。



據法新社報道，黃英賢星期四（7月13日）在印尼雅加達與王毅舉行了約一小時的會談。黃英賢在會談中提及兩國貿易議題時說，直到中澳貿易問題尚未完全解決前，澳洲總理阿爾巴尼斯的訪華之行就會被擱置。

她說：「我們在貿易方面取得了一些進展，我們（澳洲政府）希望看到更多。」

隨着中澳貿易關係回暖，中國已恢復澳洲煤炭、木材等產品的進口，但中國近期延長了對澳洲大麥的關稅審查。澳洲政府星期三（12日）警告，若中國進一步拖延，坎培拉將重新向世界貿易組織（WTO）提出申訴。

圖為澳洲外長黃英賢2023年7月13日在印尼雅加達與澳洲舉行的東盟後部長級會議上發表講話。（Reuters）

另外，黃英賢還向王毅說，澳洲深切關注香港政府近日懸紅通緝八名旅居海外的港人中，包括澳洲籍律師任建峰和2021年起旅居澳洲的香港前立法會議員許智峯。黃英賢強調，坎培拉將持續捍衛人權、捍衛澳洲公民的福利以及旅居澳洲居民的權利和自由。

黃英賢也向王毅詢問澳洲籍記者程蕾以及作家楊恆均的現況。

中所關係：2023年7月10日中國國務院總理李強和所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）身在人民大會堂，出席為索加瓦雷而設的歡迎儀式。（Reuters）

（編按：所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）10日在北京人民大會堂與中國總理李強會談，雙方之後簽署9份文件，包括2023至2025年的警務「實施計劃」。

黃英賢13日與王毅會面後向記者說，澳洲與其他太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）成員國都認為，安全最好是由太平洋的國家提供。

她說：「我們理解各國做出自己的主權決定，但太平洋安全是我們所有人都關心的事情，因此我們敦促保持透明度。」)

據中國外交部新聞稿，王毅說，中澳關係止跌回穩，得到改善和發展。這證明只要雙方秉持建交初心，堅持正確相處之道，中澳關係就能夠發展好、也應當發展好。「中澳關係應該堅持現在的方向，不能再偏航，更不能走回頭路。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

