印度：成功發射月船3號　進入地球軌道　料8月下旬再挑戰降落月球

印度7月14日執行第三次月球探測任務，目標是成為第一個在人類探索甚少的月球南極附近着陸的國家。「月船3號」耗資約7500萬美元，是印度第二次嘗試進行月面軟着陸的探測器。



據英國廣播公司（BBC）7月14日報道，印度在當地時間下午2時35分（香港時間17:05），將搭載軌道器、着陸器和漫遊車的「月船3號」（Chandrayaan-3），從印度安得拉邦斯里哈里科塔（Sriharikota）太空中心升空，着陸器8月23日至24日抵達月球。

「月船3號」將需大約15天到20天的時間才能進入月球軌道。之後，科學家們將在未來數週內開始降低火箭的速度，使其達到容許它軟着陸的程度。

倘一切按計畫進行，「月船3號」上的六輪漫遊車將被彈射出來，在月球表面的岩石和隕石坑周圍漫遊，收集關鍵數據和圖像，並發回地球進行分析。

月球南極在很大程度上仍未被探索，因那裏的陰影面積遠遠大於月球北極，這意味着在該處長期被陰影覆蓋的區域有可能存在水。2008年，印度「月船1號」在月球南極附近首次發現水。

印度並不是唯一一個放眼月球的國家，全球多國對月球的興趣與日俱增。科學家們表示，月球是一顆被描述為通往外太空之門的衛星，仍有很多需要了解的地方。

「月船1號」的項目主管安納杜拉伊（Annadurai）表示，「如果我們想把月球開發成一個前哨站，一個通往深空的門戶，那麼我們需要進行更多的探索，看看我們能用當地可獲得的材料在那裏建造什麼樣的棲息地，以及我們將如何為那裏的人們運送物資。」