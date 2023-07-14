比亞迪傳投資10億美元在印度合資建廠

中國電動汽車巨頭比亞迪，據報已向印度提交申請，擬投資10億美元（約13億新元）與一家當地企業合作，在印度生產電動汽車和電池。



路透社星期五（7月14日）引述三名匿名知情人士報道，比亞迪和總部位於海德拉巴（Hyderabad）的私營企業Megha Engineering and Infrastructures，已經向印度監管機構提交了組建電動汽車合資企業的申請。

一名知情人士稱，比亞迪的長期計劃是在印度生產從掀背車到豪華車型的全系列車款。

報道稱，比亞迪提出的工廠總產能尚不明確。有消息人士稱，比亞迪計劃在幾年內將印度的電動車年產量提高到10萬輛，但在建立供應鏈的過程中，很可能會先採取將汽車零部件運到印度組裝的模式。

消息人士還說，比亞迪的投資計劃還包括和Megha在印度建立充電站、研發和培訓中心等。

比亞迪公司和印度商務部和重工業部沒有回覆路透社的置評請求。

比亞迪一直在努力進入印度這個世界第三大汽車市場。比亞迪2007年在印度開設分公司，並在當地已有一家生產e6車型的工廠。去年10月，比亞迪相關負責人透露，印度分公司已經考慮在印度建第二個工廠，並將在適當的時候對外公布相關消息。

去年，美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）因未能在與印度官方談判中獲得較低的進口車稅率，而擱置了進入印度市場的計劃。不過，特斯拉近期也重啟了與印度政府的談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

