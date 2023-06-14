比亞迪超越Tesla　成新加坡今年最暢銷純電動車

中國電動車品牌比亞迪在新加坡的銷量首次超越美國巨頭特斯拉（Tesla），成為今年首五個月最暢銷的電動車品牌。比亞迪也乘勝追擊，7月將設立該品牌在新加坡的首個商場展示廳，拓展業務。



新加坡陸路交通管理局最新數據顯示，比亞迪（BYD）今年首五個月共註冊303輛純電動車，是當地最暢銷的電動車品牌，特斯拉與寶馬（BMW）分別以283輛和249輛位居第二和第三。

德國的Opel和瑞典的Volvo首次進入前10，分別位居第五和第六，取代了在去年全年總銷量排行第九和第10的Bluecar與奧迪。

當地事件5月14日，巴塞隆拿汽車展，比亞迪展位。（視覺中國）

新加坡比亞迪總裁黃椿荃回覆《聯合早報》詢問時說，銷量激增除了代表商業成功，也肯定了公司在創造更環保未來所作出的努力。「銷量的增長凸顯了電動汽車越來越能替代傳統內燃機汽車。」

他也透露，比亞迪Atto 3和e6是該品牌在新加坡最受歡迎的兩款車型，其中Atto 3今年已經註冊了197輛。

多款中國電動車將進入新加坡市場

接下來，將有更多中國電動車進入新加坡市場，比亞迪預計於7月在新加坡推出新款小型車比亞迪海豚（Dolphin）。新加坡汽車銷售集團合發也與中國長城汽車簽署協議，計劃在今年下半年引進歐拉好貓電動車。

豪華電動車品牌極星（Polestar）董事經理孫光英受訪時說，中國是最大的電動車市場，其電動車研發技術比其他地方更發達，「消費者很自然地會考慮購買中國電動車品牌。」

長城的歐拉好貓已在泰國上巿。（網上圖片）

極星在今年首五個月的純電動車銷量位居第八，與去年的全年銷量相比，下滑了一個名次。孫光英說，比亞迪一直以大眾市場為主，大部分銷量來自私召車業者與企業，因此對他們銷量位居第一併不驚訝，極星的定位則明確為高端市場。

比亞迪與其新加坡授權經銷商Vantage汽車代理商以及EightX集團星期二（6月13日）推出名為「BYD by 1826」的項目，通過結合餐飲文化、品牌電動車技術與汽車營銷體驗，讓公眾更了解公司的可持續發展理念。

附餐飲設施生活中心概念 比亞迪7月新達城設展示廳

在項目下，比亞迪在駁船碼頭開設了主題餐廳，並計劃在7月於新達城設立一個含有汽車展示廳與餐廳的零售點，進一步擴大新加坡業務。

黃椿荃說，與傳統的汽車展廳不同的是，公司將新達城的店面設想為生活中心，例如客戶在此購買汽車後，也可享有EightX集團旗下七家餐飲場所的優惠折扣。

此外，比亞迪將為新加坡引入更多電動汽車，並計劃在全島設立更多的零售點。