白羅斯稱與瓦格納集團達成訓練軍隊協議
撰文：房伊媚
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白羅斯國防部7月14日稱，已與俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）達成協議，讓瓦格納成員訓練白羅斯軍隊。
白羅斯國防部14日發聲明指，已與瓦格納集團管理層制定路線圖，讓瓦格納成員在不久將來與白羅斯軍隊不同軍種部隊交流經驗，以及讓瓦格納成員訓練白羅斯軍人。
路透社14日稱，白羅斯國防部的電視頻道指：「瓦格納成員擔任一些軍事訓練的教官。」路透社引述白羅斯通訊社（BELTA）稱，瓦格納集團正訓練白羅斯軍人。報道指，白羅斯發放一段影片，並指影片顯示瓦格納成員在白羅斯奧西波維奇（Osipovichi）附近的軍區指導白羅斯軍人。
愛沙尼亞國防軍情報中心（Estonian Defense Forces Intelligence Center，暫譯）負責人格羅斯貝格（Margo Grosberg）14日表示，15名與瓦格納集團有關的俄羅斯官員已被解職。
格羅斯貝格說，在截至目前為止的3週，蘇爾科夫（Sergei Surkov）將軍的的命運仍未明，他最有可能已被拘留。他指另外兩名與瓦格納集團負責人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）以及俄羅斯國防部前副部長米津采夫（Mikhail Mizintsev）關係密切的將軍也被解職。
他表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能已制定一個計劃、以及已有一份名單，用來處理他不信任的人。