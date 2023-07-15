白羅斯稱與瓦格納集團達成訓練軍隊協議

白羅斯國防部7月14日稱，已與俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）達成協議，讓瓦格納成員訓練白羅斯軍隊。



白羅斯國防部14日發聲明指，已與瓦格納集團管理層制定路線圖，讓瓦格納成員在不久將來與白羅斯軍隊不同軍種部隊交流經驗，以及讓瓦格納成員訓練白羅斯軍人。

路透社14日稱，白羅斯國防部的電視頻道指：「瓦格納成員擔任一些軍事訓練的教官。」路透社引述白羅斯通訊社（BELTA）稱，瓦格納集團正訓練白羅斯軍人。報道指，白羅斯發放一段影片，並指影片顯示瓦格納成員在白羅斯奧西波維奇（Osipovichi）附近的軍區指導白羅斯軍人。

瓦格納：圖為白羅斯國防部2023年7月14日發放的影片的截圖，顯示俄羅斯瓦格納成員在白羅斯奧西波維奇附近的軍區指導白羅斯軍人。（Reuters）

愛沙尼亞國防軍情報中心（Estonian Defense Forces Intelligence Center，暫譯）負責人格羅斯貝格（Margo Grosberg）14日表示，15名與瓦格納集團有關的俄羅斯官員已被解職。

格羅斯貝格說，在截至目前為止的3週，蘇爾科夫（Sergei Surkov）將軍的的命運仍未明，他最有可能已被拘留。他指另外兩名與瓦格納集團負責人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）以及俄羅斯國防部前副部長米津采夫（Mikhail Mizintsev）關係密切的將軍也被解職。

他表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能已制定一個計劃、以及已有一份名單，用來處理他不信任的人。