普京公開兵變後會面內情：倡換人領導瓦格納　普里戈任表明反對

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）13日接受俄媒採訪，披露他與俄私營軍事實體瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）及該組織其他人員會面的詳情，稱向他們提供多條「出路」。



俄羅斯《生意人報》13日刊發對普京的採訪。普京說，他29日會見瓦格納集團人員時就他們的前途提出多個選項，包括繼續由一名過去16個月擔任實際指揮官、代號「白髮」的人領導。

普京並未說明「白髮」具體指代何人。《生意人報》報道亦未作進一步解讀。

路透社14日稱「白髮」是一位在俄羅斯阿富汗和車臣戰爭中獲得勳章的老兵。他來自普京的家鄉聖彼得堡，曾與總統合影。

普京說：「在會面中，我評價他們在戰場上的表現，以及他們在6月24日發生的事件中的行為。我提出他們繼續服役的多種可能性。」

「一切都將不變。他們將接受一直是他們實際指揮官的那個人領導。」普京說，他說這番話後，「多數人點頭」表示贊同，但普里戈任提出異議，稱「男孩們不同意那樣的決定」。

普里戈任未有回應路透社的置評請求。

俄羅斯傳兵變：瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，中）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）與俄羅斯國防部副部長葉夫庫羅夫（Yunus-bek Yevkurov，左）談話。圖為影片截圖，攝於俄羅斯南部軍區司令部。（Reuters）

普里戈任23日晚下令麾下武裝向羅斯托夫州首府頓河畔羅斯托夫開進，24日宣佈不流血地佔領設在那裏的俄南部軍區總部、即俄對烏克蘭特別軍事行動指揮中心。

俄政府認定瓦格納涉嫌煽動武裝叛亂，對普里戈任刑事立案。

普里戈任6月24日晚接受白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）調停，同意停止瓦格納集團在俄境內行動並採取進一步舉措緩和緊張局勢。克里姆林宮方面則同意普里戈任及瓦格納集團成員前往白俄羅斯。

6月27日，俄羅斯聯邦安全局宣布撤銷針對普里戈任的刑事立案。同日，盧卡申科說普里戈任已在白俄羅斯。

俄羅斯傳兵變：瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，中）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）發表講話。圖為影片截圖，攝於俄羅斯南部軍區司令部。（Reuters）

普京：瓦格納已不存在

當《生意人報》記者Andrei Kolesnikov在訪問普京時暗示說，普里戈任與瓦格納的未來成疑時，普京說：

但瓦格納並不存在。我國沒有關於私營軍事組織的法律。它根本不存在。 普京

普京受訪時強調，「瓦格納集團雖然存在，但在法律上並非如此」，「我國沒有關於私營軍事組織的法律」。「這事關立法，需要由國家杜馬和政府處理，是一個複雜的問題。」

俄羅斯國防部12日發表聲明說，俄武裝力量正按計劃接收瓦格納集團移交的武器裝備。瓦格納集團已移交2000多件武器裝備，包括坦克、多管火箭炮系統等重型武器。此外，瓦格納集團還移交約兩萬件小型武器和2500多噸不同類型彈藥。

俄羅斯總統普京於2023年6月27日在克里姆林宮出席與軍人的會議。（Reuters）

俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）7月10日證實，普京6月29日在克里姆林宮會見35名瓦格納集團成員，包括普里戈任等領導層成員。會見持續近3小時。瓦格納集團指揮官們表示，他們是國家元首兼武裝力量最高統帥的堅定支持者，「準備繼續為祖國而戰」。