美媒：加拿大擬加快簡化採礦審批　削弱中國主導地位

隨着美國及盟友推動加快北美關鍵礦產生產，加拿大特魯多（Justin Trudeau，杜魯多）政府希望在今年年底前公布一項簡化採礦項目許可的計劃。



彭博社報道，由於美國正加大努力獲取生產電動汽車、太陽能電池板和風力渦輪機所需金屬，加拿大面臨與美國保持同步的壓力。美國立法者正在討論一項可能會顯著加速資源項目審批的立法。

雖然加拿大坐擁大量關鍵礦產資源，但礦山投產可能需要五至25年時間，這對加拿大希望參與美國牽頭取代中國在關鍵礦產領域主導地位的行動構成重大挑戰。

加拿大商業理事會特別顧問埃克斯納-皮羅說，美國對出台許可改革立法的討論，增加了加拿大加速礦產建設的緊迫性。

她說：「大宗商品價格上漲了，一些關鍵金屬開始短缺，這顯示美國對許可程序改革的認真態度。如果我們想在關鍵礦產領域有所作為，就必須採取行動。」

另據一知情官員透露，最理想情況是加拿大政府在秋季預算更新前完成簡化採礦項目許可的計劃。

這名官員說，特魯多政府將尋求執行2019年通過的掃除採礦項目監管障礙立法，這些障礙可能使加拿大相關計劃被拖延超過10年。

許可證的積壓主要是因為負責審批的機構資金不足，以及聯邦政府與各省對口部門之間缺乏協調。加拿大2019年通過的《影響評估法》（Impact Assessment Act），旨在通過設定評估時限，將許可審批時長縮短至最多5.6個月，但實際項目延誤時間仍遠超過這一時限。

本文獲《聯合早報》授權轉載

