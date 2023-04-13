科幻小說成真？　小行星採礦公司周六發射首個實驗衛星上太空

地球的資源有限，但宇宙無限。AstroForge的聯合創始人吉亞利（Matt Gialich）深明這個道理，他希望有朝能實現讓人類在小行星開採礦物，並帶回地球。這是一個極高風險，同時是極高回報的嘗試——但若成功，將為人類太空事業開啟全新篇章。



AstroForge在2021年成立，是一家專注小行星開採的初創公司。公司目標是在2023年展開任務，實驗關鍵開採技術，並在年內發射探索火箭，研究一顆可能會成為開採目標的太空岩石。

最近的實驗預定在4月16日展開，衛星將隨SpaceX獵鷹9號運載火箭升空。

AstroForge把自身的官網設計得十分簡潔，公司的首個太空實驗即將展開（Reuters）

小行星開採的想法當然不是今天才開始，一家名為Planetary Resources的公司在2009成立，幾年後另一家Deep Space Industries成立，兩家公司後來都被收購，並轉向不同的太空技術領域發展。

潛在回報一直是小行星開採的夢想推動力之一，鉑金的價值每公斤超過3.2萬美元，小行星也富含其他貴金屬及稀土金屬。這些金屬對許多電子產品來說是不可缺少的，但地球上這些礦物含量十分稀少。

AstroForge的聯合創始人吉亞利認為，下一個目標是太空：「地表上已沒有多少鉑金餘下了，且它不像你可以去發現新大陸，就能開採出來。」吉亞利表示，在宇宙中開採也能避免在地球開採時帶來的環境破滅及溫室氣體排放。

在太空中開採礦物極奇困難，有多個技術障礙必須克服。一些公司已把重點放在月球上採礦，這理論上會較小行星採礦容易一些。然而，今天的AstroForge有一個優勢，可回收火箭的發明大大降低了發射成本。

↓↓AstroForge為其提鍊裝置做最終檢查

「十多年前，如果你想要去月球，那大概要你4億美元。但我們可以用少兩個零的價格做到這點，這根本無與倫比。」吉亞利表示他們向SpaceX購買了搭乘位置，讓他們試驗衛星可以射上太空。像這樣的買位方式上太空，是近年才正式出現，大大降低成本。

AstroForge的第一個任務目標是證明可以在低地球軌道上提煉礦物。這將涉及加熱一塊金屬，直到它從固體狀態變成氣體，然後用微波衝擊，使氣態金屬電離，或使原子帶正電。然後再利用磁鐵，從太空岩石上可能存在的其他材料中分離出有價值的金屬。

吉亞利表示，如果一切順利，他希望在本世紀末之前進行第一次真正的採礦任務，提取1,000公斤鉑金或鉑族金屬，其中包括銠、鈀和銥。公司希望將每次發射的成本控制在1000萬美元左右。

如果AstroForge讓小行星採礦成真，不但能讓公司賺取一筆不菲的利潤，更能為太空事業開啟全新篇章。