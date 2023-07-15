美國拉攏東盟抗中　印尼拒成新戰場

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月14日與東盟（ASEAN）外長會晤期間劍指中國，矢言要與東盟國家團結對抗脅迫行動，不過東道主印尼表示，東盟決不能成為鬥爭舞台。



東盟外長會11日至12日在印尼首都雅加達（Jakarta）登場。除各成員國外，中國、美國、俄羅斯等多國外長也到場與東盟外長會談。

布林肯14日在雅加達會見東盟外長時稱：「我們必須捍衛南海和東海的航行自由並維持台灣海峽兩岸和平與穩定」。

東盟外長會：圖為2023年7月14日，美國--東盟外長會議在印尼雅加達舉行期間，美國務卿布林肯與東盟外長合照。（Reuters）

他還說：「我們擁有共同的印太願景，那就是自由、開放、繁榮、安全、相連並具韌性，這意味着當地各國能自由選擇其道路和夥伴，問題獲公開處理而非透過脅迫（處理）。」

此番言論被視為布林肯在呼籲東南亞國家聯合反對來自中國的脅迫行動。

在美中緊張關係加劇的情況下，印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）14日出席東亞峰會（East Asia Summit，EAS）外長會開幕式時稱：「印度洋-太平洋（Indo-Pacific）不是戰場，這個地區必須維持穩定」。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）14日也說：「東盟決不能成為競技場，不能成為任何國家的代理人。」