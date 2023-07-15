澳洲：中國不可能近期加入CPTPP

澳洲政府說，中國不可能在近期內加入跨太平洋夥件關係全面進步協定（CPTPP）。



英國《衛報》報道，英國星期六（7月15日）將正式加入CPTPP，成為CPTPP第12個成員國。到新西蘭出席CPTPP會議的澳洲助理貿易部長艾爾斯（Tim Ayres）透露，中國也在爭取加入CPTPP，但這目前不在議程上。他認為CPTPP成員國不會這麼快考慮未來的入盟申請。

艾爾斯沒有把中國欲加入CPTPP，同中澳解決兩國眾多貿易爭端聯繫起來，但他提到英國在遵守世界貿易組織（WTO）規則方面擁有良好記錄，而有這樣的主要經濟體加入CPTPP是好的。

另據路透社報道，2021年中國大陸和台灣在相隔一週內申請加入CPTPP，兩份申請都暫時被擱置。

新西蘭前貿易和外交官員芬尼（Charles Finny）說：「這或許是第一次，我們必須非常慎重處理新的申請。」新西蘭與台灣的貿易協定談判由他領導，他透露，「還沒有達成共識。」

新西蘭為今年的CPTPP輪值主席國，CPTPP成員國星期六和星期天在奧克蘭開會。

CPTPP於2018年12月30日正式生效，11個創始成員為澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、新西蘭、新加坡和越南。

除了中國大陸和台灣，烏拉圭和韓國也申請加入CPTPP。另外，日本經濟振興部長後藤茂之7月7日說，烏克蘭已向CPTPP協定保存方新西蘭，提交正式申請加入CPTPP的書面信函。

本文獲《聯合早報》授權轉載

