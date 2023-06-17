商務部：中國正推進加入CPTPP進程　將繼續敞開大門謀發展

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文周六（17日）表示，中國政府已向《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）成員遞交了中國加入CPTPP的交流文件，並指中方有意願、有能力加入CPTPP。



2023年APEC工商領導人中國論壇周六在北京舉行，王受文透露，目前中國正在推進加入CPTPP進程，對2300多個CPTPP的條款進行了深入全面的研究和評估，梳理中國加入CPTPP需要進行的改革措施和需要修改的法律法規。他稱，中國將繼續敞開大門謀發展，積極推動高水平開放。目前中國已基本放開了製造業外資准入，正在全面有序放開服務業，未來還將合理縮減外資准入負面清單，推出自貿試驗區和全國范圍內的跨境服務貿易負面清單。

王又表示，中方將大力吸引外資，歡迎外資企業在中國投資興業。投資中國意味著將獲得14億人的巨大市場，可以獲得安全、穩定、高效的全產業供應鏈的保障，也意味著可以獲得更加優質便利的投資服務和更加透明穩定的營商環境。他強調，越來越開放的中國市場，有助於跨國企業真正實現自身的發展和提升自己在全球市場上的競爭力。