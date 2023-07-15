荷里活大罷工《職業特工隊》下集無期？　湯告魯斯取消赴日本宣傳

《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）正在香港上畫，但隨着荷里活演員與編劇大罷工，美媒7月14日指《職業特工隊》系列受影響，《死亡清算下集》停工，未知何時恢復拍攝。這部電影的宣傳活動也中斷，湯告魯斯（Tom Cruise）取消原定7月17日赴日本出席首映禮的行程。



《職業特工隊：死亡清算下集》原預計在上集開畫約1年後推出，即2024年6月底，但美媒7月14日指出，下集受荷里活罷工影響要停工。

《洛杉磯時報》（LA Times）報道，雖然主角湯告魯斯、導演麥夸里（Christopher McQuarrie）在走訪全球宣傳上集，但劇組本來已開始拍攝下集，並準備在上集正式開畫後全面開工，如今恐怕在罷工問題解決前難以成事。

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由於演員工會決定在7月14日起罷工，湯告魯斯原定7月17日、18日前往日本宣傳的行程也告吹，他本來準備17日出席首映禮、走紅地氈，18日在記者會現身。

除了《職業特工隊：死亡清算下集》外，《死侍3》（Deadpool 3）、《帝國驕雄2》（Gladiator 2）等電影也要停拍。

《龍之家族》為《權力遊戲》的衍生劇，圖為女主角Emma D'Arcy（HBO）

《龍之家族》繼續拍攝

HBO的美劇《龍之家族》（House of the Dragon）第2季成為可繼續拍攝的其中一個異數，因該劇陣容主要是英國演員，合約受英國工會Equity管轄，而不是美國演員工會。

Equity對美國演員工會的決定表示支持，但同時指出，在英國參加罷工的表演者會得不到保護，可能遭製片人或聘請者以違反合約為由解僱或起訴，若Equity鼓勵任何人參加罷工，行為在英國也屬非法，需承擔被索償或面對禁令的責任。