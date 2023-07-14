荷里活演員13日午夜起罷工　業界63年來最大工潮

會員超過16萬人的美國演員工會（SAG-AFTRA）13日宣布，由於與電影公司等資方談判破裂，將於午夜起加入已罷工逾70天的編劇行列，引爆荷里活63年來首次業界全面工潮。



美國演員工會和美國編劇工會（WGA）都要求，在串流媒體時代，資方需增加從業者的基本工資，並保證他們的工作不會被人工智能（AI）取代 。

美國演員工會首席談判代表愛爾蘭（Duncan Crabtree-Ireland）宣布，在其全國委員會一致投票授權罷工後，罷工將於午夜開始。勞資現行合約本已於6月30日到期，早前延長至12日晚間11點59分。

曾演出電視《天才保母》（The Nann）的演員工會主席德瑞雪（Fran Drescher）批評，資方以短期延長合約作為拖延手段，「既侮辱又不尊重人」。她發表聲明指出：「這些公司拒絕參與有意義的討論，完全只是敷衍我們。如果他們不拿出善意來談判，我們無法達成協議。」

代表資方談判的美國電影和電視製片人聯盟（AMPTP）表示，對於演員工會決定離開談判桌深感失望，稱對方回絕資方提出的優厚條件，包括歷史新高的薪酬提案、更高的退休金與醫療保障，以及首創引入針對人工智能（AI）的演員數碼肖像保護提案等。

這是自1960年以來，首次荷里活演員和編劇同時罷工，恐讓業界陷入癱瘓。