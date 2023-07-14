荷里活63年來首次「雙罷工」巨星齊加入　背後2大原因：串流與AI

荷里活（Hollywood）迎來自1960年後首次演員、編劇工會聯手的大規模「雙罷工」，多位巨星也聲援工潮，大量正拍攝或籌備中的電影、電視劇受到影響，面臨停拍危機。為何他們要罷工？串流新時代來臨，演員、編劇與資方就酬金問題談不攏，還有在人工智能（AI）技術普及下，他們要求獲得保障、不被取代。



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匆忙的《奧本海默》首映

荷里活大製作《奧本海默》（Oppenheimer）7月13日在倫敦的首映禮臨時提前一小時舉行，麥迪文（Matt Damon）、艾美莉賓特（Emily Blunt）、施利安梅菲（Cillian Murphy）等主角提早走紅地氈與接受傳媒訪問，原因正與荷里活的演員工潮有關。

會員超過16萬人的美國演員工會-美國電視和廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA，暫譯）與代表資方的美國電影和電視製片人聯盟（AMPTP）就新勞資合約展開的談判沒有成果，最終SAG-AFTRA在13日投票通過罷工，自14日凌晨0時起生效。由於工會正式宣告罷工，麥迪文、艾美莉賓特等演員13日晚上提早離開首映禮現場，原定7月17日的紐約首映禮也可能會變得「星光黯淡」。

另一業界內的美國編劇工會（WGA）早在5月初發動罷工，如今演員也加入行列，多間傳媒紛紛稱此為雙罷工（double strike）。

《怪奇物語》新一季的製作受到荷里活工潮影響（《怪奇物語》劇照）

工潮會帶來什麼影響？自5月編劇罷工後，多部影視製作要暫停籌備或拍攝工作，包括新一季的《怪奇物語》（Stranger Things）、《使女的故事》（The Handmaid's Tale）等，如今演員也罷工，意味一大堆已寫好劇本的電影或電視劇，也會陷入停滯局面。據英國廣播公司（BBC）指，料《神奇女俠3》（Wonder Woman 3）、《捉鬼敢死隊4》（Ghostbusters 4）、《阿凡達3》（Avatar 3）等受影響。

電視台的應對手法是改拍更多不需劇本的真人騷節目，或重播舊劇。但電影的宣傳活動、影視界的頒獎禮活動則難以躲過這次工潮，例如是即將上畫、舉行連串首映活動的電影《芭比Barbie》，女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）14日已預告自己會支持工會一方；外界也預料頒獎禮如艾美獎（Emmy Awards）將無法如期舉行。

《Barbie芭比》女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）2023年7月14日表明會在荷里活工潮中支持工會一方，圖為7月初她出席宣傳活動的照片（FB@Barbie the Movie）

圍繞串流與AI的爭拗

演員、編劇與資方談判膠着，矛盾還在於兩個議題：其一是在串流時代，演員、編劇要求有更好的薪酬與作品重播時獲得的酬金。《紐約時報》13日指，業界把方向轉到串流服務，但在串流服務上的節目，集數通常比傳統電視節目少，這影響到演員、編劇的收入，另外若然傳統電視節目火紅起來，演員、編劇之後會長時間也因這節目而得到收益，在串流的制度則有不同，他們認為利益受損。

荷里活多位巨星為一些薪酬較低的非一線演員發聲，麥迪文在《奧本海默》倫敦首映活動上向傳媒指，很多演藝界人士要賺到年薪2.6萬美元（約20.3萬港元）才有資格獲得健康保險，不少人是靠作品重播的酬金而達到這個門檻，他認為在現今時代，賺到金錢後的分配方式，要照顧到邊緣人群。

資方則重申已經提供「歷史性的」薪酬和重播酬金，以及在養老金和健康保險供款設更高的上限。

業界與資方的另一矛盾是人工智能（AI）的應用問題，演員一方要求資方承諾不會使用AI與電腦生成的臉容與聲音來取代演員。

代表資方的美國電影和電視製片人聯盟（AMPTP）反駁指，就此已提出突破的方案保障演員，及在演出內使用演員的數碼複製品時需先得到同意，但演員工會則認為那是不可接受。

談判代表指「他們建議我們的群眾表演者應該可以『被掃描』，獲得一日報酬，然後公司應擁有他們圖像、肖像的掃描，之後永遠都能夠用它…… 若你認為這是一個突破的提議，我建議你再考慮一下。」

圖為加州洛杉磯山上的荷里活標誌，攝於2023年7月13日（Reuters）

63年前的罷工

在63年前的1960年荷里活「雙罷工」，當時的演員工會（SAG）是由列根（Ronald Reagan，後來當上美國總統）領導。該次罷工的起因也是美國影視業界面臨「轉型期」，愈來愈多電視台開始播放電影，於是演員、編劇罷工要求取得更高的重播收入。

這次罷工的工會談判代表Duncan Crabtree-Ireland指，希望在60多年後的今天，能像上一次般為成員贏來更好的健康保險計劃與重播酬金。