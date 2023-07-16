尹錫悅晤澤連斯基　韓國擴大對烏非致命軍援及人道援助規模

韓國總統尹錫悅7月15日訪問烏克蘭，他與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會談。尹錫悅稱，韓國將擴大對烏克蘭的非致命軍援、以及人道主義援助規模。



韓聯社網站15日稱，尹錫悅和澤連斯基當日先舉行約1小時會談，其後再舉行45分鐘大範圍會談，之後發表聯合聲明。

尹錫悅表示，韓國會推動「烏克蘭和平聯合倡議」。他指這倡議涉及安全援助、人道主義援助、以及重建援助。

在安全援助方面，他稱韓國2023年會擴大軍需物資援助的規模，即非致命軍援。他說韓國會發揮引領作用，讓更多發展中國家能參加澤連斯基提出的和平峰會。

尹錫悅稱，在人道主義援助方面，韓國2023年會確定總值1.5億美元（約11.7億港元）的援助計劃，以盡快支援烏克蘭急需的人道主義物資援助。

他指韓國計劃與世界銀行（World Bank）合作，對烏重新實施財政支援。雙方決定設「尹錫悅-澤連斯基獎學金」，幫助在韓國境內的烏克蘭學生。

▼尹錫悅訪烏克蘭的照片

雙方就包括經濟、能源援助在內的方案交換意見。

尹錫悅提及韓國治癒韓戰的傷痕並實現國家富強的歷史，稱烏克蘭目前的局勢讓人回想起70多年前的韓國。他說韓國會成為烏克蘭實現自由、和平與繁榮的好夥伴，並肩為世界自由、和平、繁榮作出貢獻的好朋友。

澤連斯基感謝韓國伸出援手維護烏克蘭的主權安全，並呼籲韓方參與烏克蘭恢復中心建設項目。