英國正式加入CPTPP

英國7月16日正式簽約加入跨太平洋夥件關係全面進步協定（CPTPP），成為該協議在2018年成立以來，首度有新成員國加入。



《新西蘭郵報》（New Zealand Herald）及日本放送協會（NHK）報道，TPP11個成員國經濟官員在新西蘭奧克蘭（Auckland）舉行會議，正式通過將英國納入為第12個成員國。英國商業、能源及產業戰略部國務大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）與11個成員國官員隨即簽署加入協定。

在英國加入之前，CPTPP由新西蘭、澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、新加坡及越南組成。美國原本是成員國之一，但在特朗普（Donald Trump）當選總統後退出，而現屆拜登（Joe Biden）政府則未有加入意願。

英國在脫歐後，於2021年申請加入CPTPP，倫敦方面在簽署加入協定後，仍需等待政府正式認可程序。栢丹娜表示，CPTPP有助大幅推動英國經濟，為貿易帶來數以十億英鎊計的額外利潤，以及為進入超過5億人的市場帶來巨大機會。

英國加入之後，中國、台灣、厄瓜多爾、哥斯達黎加、烏拉圭、烏克蘭都分別申請加入。