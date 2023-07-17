被錄到背後「講粗口」罵人　國會議長辭職　新加坡政壇再迎震盪

新加坡國會議長陳川仁，與議員鐘麗慧在7月17日宣布辭職兼退黨。這是繼交通部長易華仁涉貪被捕後，執政人民行動黨再迎震盪。



總理李顯龍表示，人民行動黨多年來堅持高標準禮節和個人行為，陳川仁的辭職的是必要的。但他同時讚揚陳川仁承認自己在個人行為存在缺陷，並理解陳川仁有意「遠離政治，治癒家庭創傷」的希望。

陳川仁表示辭職相信與4月時一次國會發言有關。4月17日新加坡國會就提供低收入族群更多協助進行討論，在反對黨工人黨議員林志蔚發言後，陳川仁未留意到自己的麥克風未有關上，說了一句「他媽的民粹主義者」（Fxxking populist）。影片在近日被上傳到社交網絡，引起非議。

李顯龍稱陳川仁已就其當日的發言道歉，林志蔚已接受其道歉。

至於鐘麗慧則未有在公開辭職信中表明自己辭職和退黨理由，只表示了對在目前的情況下辭職感到抱歉。李顯龍同樣已接受了她的辭職和退黨申請。

這是繼交通部長易華仁涉貪被捕後，執政人民行動黨再迎來的新震盪。易華仁因涉及貪污在7月11日被捕，這是新加坡40年來首次曝出的官場貪污案，李顯龍已即時指示易華仁休假，直至貪污調查局完成調查為止。與易華仁被捕的，還有旅店置業（Hotel Properties）執行董事王明星。