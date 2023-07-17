江玉歡談新加坡育兒配套：生孩子不難　撫養及管教才最難

本港生育率逐漸下降，立法會議員江玉歡今日（17日）於社交網站表示對此非常擔心，指出本港對幼兒教育的配套不足，「生孩子不難，撫養及管教才最難」，建議政府成立專門小組，助香港研究長遠發展的人口目標，提升整體人口競爭力。



本港幼兒教育不足 基礎配套十分重要

江玉歡在社交網站稱，香港出生率低，比較富裕的家庭會帶孩子進行學前教育，但對於一般家庭，則只能「望門興嘆」。要讓香港下一代「贏在起跑線」，江玉歡提出要將全民幼兒教育做好，提供優良的學習及成長環境，無分身份及出身，才能提升本港往後的人口競爭力。

她擔心香港出生率下降，但相比用其他方法鼓勵生育，她認為基礎配套更為重要，「生孩子不難，撫養及管教才最難」，需改革現時嬰幼兒托管及教育，把所有孩子放在「貼近一點的同一起跑線」，方可解決父母的生育憂慮，又能提升未來人口競爭力。

促政府成立專門小組 研人口目標和計劃

她又以新加坡為例，當地定立了不同的學前課程，又給予津貼，培訓老師，完善幼兒教育。她建議政府成立專門小組，研究一套切合香港長遠發展的人口目標和計劃。她續指，人口目標和計劃需要長時間推進，並不是每五年可以改一改，認為現在香港就是缺少了這個方向。