新加坡政壇風波　國會議長與議員爆婚外情退黨　李顯龍：曾勸喻

新加坡國會議長陳川仁和淡濱尼集選區議員鍾麗慧因婚外情退黨。總理李顯龍說，2020年全國大選後不久得知兩人有不當關係，最近一次在今年2月勸兩人結束關係，但近來得知不當關係仍在繼續。



李顯龍是人民行動黨秘書長。他星期一（7月17日）下午在總統府召開記者會說，很遺憾陳川仁在這種情況下離開政壇，但他必須為自己的行為與操守，向國會、行動黨、選民和家人負責。

新加坡國會議長陳川仁和議員鐘麗慧7月17日退黨並請辭所有公職。圖為陳川仁和鍾麗慧2016年出席新春活動。（陳川仁Facebook）

他說，除了陳川仁近日在國會咪高峰未關閉時使用了失禮用語事件，陳川仁和同為議員的鍾麗慧也有不當關係，而後者更為嚴重，因為陳川仁是議長、鍾麗慧是議員，兩人不該有不當關係。

李總理說，他最近一次在2月和陳川仁談過這件事。「他承認自己做錯了，並提出辭職。我接受了他的辭呈，但我告訴他我需要確保景萬岸—菜市分區和淡濱尼東區的居民繼續獲得照顧。」

陳川仁辭職前是馬林百列集選區議員，負責景萬岸—菜市分區事務。鍾麗慧則負責淡濱尼東區事務。54歲的陳川仁已婚，育有兩個孩子，47歲的鍾麗慧則未婚。

李總理當時也告訴陳川仁，他必須結束和鍾麗慧的關係。然而，總理最近得知一些信息，強烈顯示這段關係仍在繼續。

鍾麗慧也曾被勸阻，包括李總理在今年2月也和她談過，但她仍然繼續與陳川仁保持關係。

李顯龍表示曾告訴陳川仁，叫他必須結束和鍾麗慧的關係，圖為李顯龍2023年5月16日到訪南非時發表講話（Reuters）

針對陳川仁和鍾麗慧的不當關係持續了多久，李總理說，他是在2020年大選後不久得知此事，但他不知兩人關係何時開始。兩人當時就被勸阻，但很不幸的，此事並未了結。

有媒體提問對比這次，總理當年更快速地處理前議長柏默同樣因婚外情而退黨和辭職的事件，李總理回應說，每件事的處理方式取決於具體情況。「正如我所說的，要看情況、涉事者的配偶和家庭條件，以及你能如何盡可能敏感地處理此事，同時履行你的職責。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

