韓國暴雨淹浸隧道13死　罹難女最後通話曝慘況　政府捱轟忽視警告

韓國連日受暴雨侵襲，中部忠清北道清州市7月15日早上發生恐怖的淹浸隧道事件，升至13死9傷。韓媒17日報道，一名當時在巴士內、不幸遇難的24歲女生事發時向友人打電話，講述巴士內部水浸、正設法破窗逃難的情況。隨着事件更多細節曝光，韓政府被轟事發當天忽略來自洪水控制所及團體的警告，錯過防止悲劇發生的機會。



韓媒《東亞日報》17日報道，在醫院靈堂內，49歲李先生悲傷地談起他的24歲外甥女、罹難者A某，她當時與朋友一起坐巴士、在前往麗水的兩天一夜之旅行程中，由於暴雨，巴士改道駛入隧道，結果發生慘事。

據李先生稱，外甥女生前曾最後一次打電話給友人，講述巴士內部已經嚴重水浸，據她所指，巴士司機邊叫乘客快逃，邊試行打破窗戶，也叫乘客設法破窗逃難，通話之後中斷。

他哀傷稱外甥女從小就熱愛助人，是個心地善良的孩子。

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截至7月17日，持續多天的暴雨在韓國全國共造成41人死亡、9人失蹤、34人受傷，遇難和失蹤人員數量是自2011年以來最高。

在隧道遭淹浸的事件中，多輛車受困於忠清北道清州市的五松邑宮坪二地下車道內，包括一輛載有9至10人的巴士。據報是附近的河美湖川暴漲氾濫，大量泥水湧進地下車道，淹沒車輛，《朝鮮日報》指，僅2、3分鐘時間，地下車道就被灌進6萬噸的水。事發後有失去女兒的父親悲痛稱「想把時間倒回至事故之前」。

另有死者家屬稱，其母遇難前1小時打電話給他，沒想到這短短28秒通話，是兩人今生最後一次對話。

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慘劇發生後，輿論轟政府沒有及時實施交通管制，且忽略警告，《東亞日報》刊文指，在地下車道被水淹沒前的2小時10分鐘，河川水位達到嚴重水位後，附近的錦江洪水控制所曾向清州市興德區廳通報指，要求作出控制措施，至事發前40分鐘，附近美湖川橋擴建工程的監理公司團長曾向警方報案指「有可能水浸，請控制車輛。」

文章稱，該地下車道的地帶本來就比周邊農田低，發生水浸事故的可能性較高，批評政府在相關機構接連要求下，仍未能及時有所作為。

韓國國務調整室17日表示，經過確認，在事發前1至2個小時，警方先後接到要求「五松邑居民緊急疏散」和「宮坪地下車道實施緊急交通管制」的報警電話。政府將調查地方政府、警方、消防部門採取安全措施的細節，以查明地下車道在事發前未能及時實施交通管制的原因。