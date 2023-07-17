俄羅斯終止黑海糧食出口協議　英美德批評

俄羅斯7月17日決定停止參與黑海糧食出口協議，即不再延長該協議，此意味烏克蘭的糧食出口會受影響。美國、英國等西方國家17日發聲批評克里姆林宮的決定。俄國外交部則稱，建議歐盟國家通過陸路走廊運輸烏克蘭糧食。



美國白宮17日表示，俄羅斯的決定危害糧食安全，傷害數以百萬計的人，「我們敦促俄羅斯政府立即撤銷其決定。」

英國外交部發言人17日表示，俄羅斯必須延長黑海糧食出口協議，並承諾全面推行，英方批評俄羅斯把糧食作為武器，阻止糧食到達最需要的人手中。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）則表示，俄方舉動是向世界其他國家發出了一個壞信息，他稱「每個人都會明白其背後原因，即是這一舉動與俄羅斯不認為對良好共存負有責任的事實有很大關係。」

德國總理朔爾茨2023年5月9日在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）出席歐洲議會會議（Reuters）

俄衛網報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫17日表示，這項糧食協議實際上已終止，它「已被停止」。他又稱一旦協議涉及俄羅斯的部份得到落實，俄羅斯將立即重返該協議。

俄羅斯外交部更發表聲明稱「我們認為歐洲國家是時候與基輔團結一致，或將通過陸路走廊運輸烏克蘭糧食。」

路透社報道，在芝加哥期貨交易所，小麥期貨價格在17日大漲，截至格林威治標準時間早上9時10分為上升3.4%，升幅一度超過4%。

俄羅斯為何不滿？

在約一年前的2022年7月22日，俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國代表在土耳其伊斯坦堡簽署黑海糧食出口倡議，規定可從敖德薩等三個港口經黑海出口烏克蘭的穀物、食品和化肥，協議之後多次延長，至2023年7月17日再次到期。

俄羅斯與聯合國也在2022年7月簽署有效期三年的俄食品與化肥出口正常化備忘錄，但俄方之後不滿稱，關於俄食品和化肥出口正常化的協議至今未獲履行，此會決定俄方是否繼續參與黑海糧食出口倡議。