烏克蘭首次承認跨境襲俄羅斯：如何殺敵 由我們決定
撰文：許懿安
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烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）接受《華盛頓郵報》採訪時首次承認，烏軍有對俄羅斯邊境發動襲擊。這是烏克蘭罕有就一系列襲擊承認責任。訪問內容7月14日在《華郵》刊發。
以美國為首的西方多國對軍援烏克蘭作出限制，要求烏軍不能用於那些武器襲擊俄羅斯領土。惟扎盧日內說：「如何殺死這敵人，由我們決定。」
他在訪問中承認以烏克蘭製造的武器進行頻繁的跨境襲擊——基輔以往從未公開承認進行跨境攻擊。
這是我們的問題，如何消滅這敵人取決於我們。在戰爭中，在其領土上進行殺戮是可能的，也是必要的，如我們的夥伴害怕我們使用他們的武器，我們就會用我們自己的武器進行殺戮。但僅限於必要的程度。
為了拯救我的人民，為什麼我必須徵求別人的許可才能在敵方領土上做什麼？出於某種原因，我不得不想到我不被允許在那裏做任何事情，為什麼？因普京（俄羅斯總統普）會……使用核武？那些垂死的孩子不會理這個。
扎盧日內接受訪問時再次呼籲西方國家提出巡航導彈和F-16戰鬥機等武器裝備。
他重申烏克蘭的最終目標是拿回俄佔克里米亞：
一旦我有辦法，我一定會做點什麼。我不在乎——沒有人可阻止我。