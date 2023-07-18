韓國暴雨增至41死9失蹤　2011年以來最慘重

截至星期二（7月18日）凌晨6時（香港時間星期二上午5時），韓國強降雨已致41人遇難、9人失蹤，死亡失蹤合計50人，為2011年以來的最高數字。



綜合韓聯社和路透社報道，韓國總統尹錫悅呼籲徹底改革韓國的救災系統。他說，韓國必須從根本上改變應對災難的方式。

尹錫悅在星期二的電視直播內閣會議上說：「氣候變化帶來了極端的自然災害。我們不能用過去的方法來應對這種前所未有的異常天氣。」

他敦促政府官員動員一切可用資源進行修復工作，稱當前局勢為「緊急情況」。

忠清北道五松地下隧道的最後1名失蹤者遺體，星期一（17日）晚找到，地下隧道淹水事件的死亡人數增至14人，完成周邊搜索、事故查勘、淤泥清理後，將恢復通車。

慶尚北道醴泉郡的8名失蹤者未尋獲，釜山市還有1人下落不明，全國共有9人仍然生死未卜。

據統計，7月9日至18日凌晨5時，忠清南道公州市累計降雨量為632毫米，忠清南道青陽郡630毫米，世宗市589.5毫米，忠清北道清州市553.5毫米，忠清北道報恩郡537.5毫米，全羅北道益山市537毫米。

+ 3

在本輪持續降雨中，全國16個市道123個市郡區提前避險轉移8,005戶共12,709人，其中有3，771戶（5,672人）尚未返家。912處公共設施、574處私人設施因災受損。

道路邊坡塌方157宗、路面毀壞60宗、泥石滑坡131宗，河堤損毀159宗。住宅進水274戶，受損46戶。農作物受災面積達到2.69335萬公頃，相當於3.8萬個足球場。57.9萬隻牲畜死亡。

187處路段、797處河岸、254處河堤停車場、100處林間路、489處國立公園郊遊路限行。KTX高速鐵路有5條線路正常運行，兩條線路停運。普速鐵路有兩條線路運行，11條停運。

京畿道南部、江原道中南部內陸及山區、忠清地區、南部地區、濟州道仍在拉響暴雨預警，全羅南道南海岸、濟州道將有每小時10到30毫米的強降雨，其他地區可能有每小時5毫米的降雨。

本文獲《聯合早報》授權轉載

