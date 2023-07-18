美國氣候特使訪中國｜會晤克里　王毅：望對華政策理性務實積極

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）7月18日與中央外辦主任王毅會面。王毅形容克里是中國的老朋友，稱氣候變化是全人類所面臨的共同挑戰。



包括路透社在內傳媒18日報道，兩人在北京人民大會堂握手、致開場白並會面。王毅說，氣候變化的合作也是在中美大氣候之下向前推進，需要得到兩國人民的認可和支持，需要有一個健康、穩定、可持續的雙邊關係，希望美方能對華奉行理性、務實、積極政策，相信克里能為此發揮積極且重要的作用。

他說：「這些年，我們溝通少了，問題就更多了，有時候小問題會成為大問題，只要我們本着相互尊重的精神進行平等對話和溝通，我相信任何問題，我們都可以找到妥善解決的辦法。」

克里則告訴王毅，「我們現在的希望是，這（氣候問題）可能成為解決我們之間分歧的新合作開始」，美國總統拜登（Joe Biden）重視與中國國家主席習近平的關係。

根據中國生態環境部12日宣布，經中美雙方商定，克里16日至19日訪華，雙方會就合作應對氣候變化深入交換意見。

克里16日抵達北京後，17日上午在北京飯店與中國氣候變化事務特使解振華會談。